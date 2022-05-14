台灣目前疫情嚴重，政府防疫失當導致民怨四起，國民黨昨（13日）特別選在520前公布蔡政府民調，以「缺」和「亂」總結蔡英文目前的成績，對此，民進黨在臉書發文反控國民黨擾亂防疫、缺乏與台灣人站在一起的心，並在相關附圖中點名台北市議員徐巧芯等多位藍營人士。而對於遭綠營點名，徐巧芯也氣炸表示，民進黨自己做不好，卻指責指出問題的人是在「亂」，開酸「到底是在崩潰什麼？」。

民進黨昨（13日）在臉書發文，指責國民黨「從口罩『亂』到快篩，『缺』乏跟台灣人民站在一起的心」，並在相關附圖點名國民黨立委費鴻泰、鄭麗文，台北市議員徐巧芯與黨主席朱立倫，還自讚而民疫情爆發至今兩年多的防疫與執政成績。

被點名的徐巧芯昨日稍晚發文回應，「民進黨臉書是在崩潰什麼？」，表示民進黨自己做不好，民怨四起，「結果還不讓人監督，指出哪裡做得不對就是在「亂」？什麼神邏輯？」。

徐巧芯也質疑，民進黨指控她缺乏跟台灣人民站在一起的決心，「那請問快篩試劑到處大排長龍政府無法解決，陳時中還說「我已經有了幹嘛排」，又是哪門子與台灣人民站在一起的決心？」，她更痛批，今天台灣重症、死亡人數飆高，作為執政黨沒在反省還到處亂咬人，「才是沒良心吧！」，更在文末留下「奇文共賞」、「邏輯死亡」等標籤。

對此許多網友也在徐巧芯的貼文留言表達對她的支持，網友們砲轟民進黨「外交怪大陸，停電怪動物，防疫怪病毒，施政怪在野」、「真的是甩鍋黨、做錯不道歉還怪別人，真的很無言」、「民進黨從口罩缺到快篩，有比較好嗎？」，更有人直言「超好笑，被監督就說別人在亂，那他們（民進黨）以前豈不是翻天了？」。