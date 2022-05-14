小嫻和金剛2020年8月認愛，未料才交往1年多，兩人日前就合體直播證實情逝1個多月，分手主因是個性上的差異，令圈內好友及粉絲震驚不已，星座專家安格斯則以兩人星座、生肖點出導致分手的關鍵原因，不過卻發生一錯誤，釣出金剛本人留言糾正。

小嫻和金剛11日拋出分手震撼彈，星星教授安格斯在臉書發文表示：「沒有太訝異」，指出兩人感情「開始得轟轟烈烈，結束得平靜如水」，相較小嫻與何守正婚姻，這段感情既沒有相互傷害，也沒有死去活來，更點出女方冷靜、男方激動，因此推測是「小嫻開口提分手」，接著點出兩人分手也印證愛情常規，就是「人都需要一段單身的自我冷靜期，如果無縫接軌往往演變成『療傷止痛，審視現在，發好人卡』」。

金剛留言指出安格斯搞錯他的生肖。（星星教授 安格斯臉書）

安格斯更從星座及生肖進行分析，他指出屬雞的金剛除了愛給意見，脾氣壞時也會變嘮叨，尤其本身的「地雷」引爆點相當奇怪，加上魔羯座「一有脾氣就關上溝通大門」的極端性格，都會讓雙魚座的小嫻感到疲累，沒想到貼文發出後，立刻釣出當事人金剛回應，只見他直接點出致命錯誤，尷尬留言「大師，我屬猴」，立刻引起網友熱烈討論。

安格斯對金剛指出的錯誤做出回應。（星星教授 安格斯臉書）

對此，安格斯則回應：「修正了交界點，魔瓶交界（19深夜入瓶）猴雞交界（農曆臘月十四），希望一切都好，然後終有一個圓滿的最好結果」，還不忘強調：「超神奇的雙交界格」。