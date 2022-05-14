無黨籍立委高金素梅稱「面罩預算63.9億、快篩僅5264萬」，遭衛福部部長陳時中指控是不實訊息，讓她忍不住秀出衛福部提供之函文，其中明確寫著「面罩預算63.9億、快篩僅5264萬」，故陳的言論根本是「陳時中打臉陳時中」。此消息引熱議，獲得超過1.3萬個讚，網友對此相當憤怒。

高金素梅昨日發文表示，13日的指揮中心記者會上，陳時中稱她「面罩預算63.9億、快篩僅5264萬」的訊息，指控是不實訊息，那她現在就來還原訊息來源。

高金素梅指出，4月28日，她函文請衛福部提供8400億特別預算中的兩個科目的支出明細；5月6日，陳時中具名回函提供這兩個科目的支出明細，裡面就寫著「面罩預算63.9億、快篩僅5264萬」。因此這個數字就是陳自己提供的訊息，難道陳提供不實訊息？簡單說，就是「陳時中打臉陳時中」。

此文一日內即獲得超過1.3萬個讚、近600則留言與約800次分享，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「陳時中向立法委員提供不實訊息丶迴避監督還被抓包。只想推責任，還有臉擔任指揮官嗎？」「有此政府，人民自求多福了」、「反正有網軍媒體金鐘罩，安啦」、「他也知道你拿他沒辦法，顏色對了害死人都沒事」。