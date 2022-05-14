位於黑海上的蛇島（Snake Island ;烏克蘭稱 Zmiinyi Island）大小僅有17公頃，島上沒有淡水也沒有蛇更沒有人，但它在2月下旬爆發的俄烏戰爭聲名大噪，到底為甚麼這麼重要?CNN分析，原因是其地理位置帶來的戰略價值。

烏軍擊毀在蛇島上空盤旋的俄羅斯直升機

蛇島位於烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）海岸約48公里處，在法理上屬敖德薩州管轄；俄羅斯從未聲稱擁有過該島，且距離克里米亞還距離180多英哩遠，從歷史或地理上來說，俄羅斯都不能聲稱該島是自己的。

但現實就是其重要的戰略意義為蛇島帶來了激烈衝突，在2月下旬，俄軍在戰爭的第一天就前往攻佔蛇島，然後最著名的場面就發生了－烏克蘭士兵直接用無線電對著俄軍罵:「俄羅斯軍艦，去你的」讓蛇島一戰成名。

蛇島的戰略意義在於，若俄軍佔領蛇島之後，烏克蘭將不能保證敖德薩港口與世界的航行自由，烏克蘭的農業出口大部分都由敖德薩進出。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）說:「任何控制該島的人都可以隨時阻止船隻向烏克蘭南部移動。」

就因為這個原因，雖蛇島現在處於陷落狀態，但烏克蘭一直加緊反攻要將俄軍趕出蛇島。在過去10天，烏軍用無人機和其他武器一直攻打島上的俄軍。至於俄軍花這麼大精力要控制蛇島的原因也很明白，蛇島可能成為一艘靜止的航空母艦，雖是靜止的，但在上面放上電子戰設備和反艦能力，能帶來的戰略價值也依然可觀。

烏克蘭國防部周四表示，俄軍試圖改善在島上的情況，以阻止烏克蘭在黑海西北部的作戰能力，特別是面對敖德薩的方向。上一次蛇島發生爭議是烏克蘭與羅馬尼亞因為經濟海域而發生糾紛，最後在法庭解決兩國專屬經濟區的邊界和蛇島的地位；而這一次，蛇島的命運似乎只有戰火來決定了。