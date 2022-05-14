許多民眾戳鼻子戳到怕了，食藥署4月29日核准國內首款唾液快篩，除了能在杏一藥局、佑全藥局及丁丁藥局購買之外，今天7-ELEVEN與康是美的部分門市也要開賣，而《中時新聞網》也整理出能夠買到唾液快篩的100家門市一覽表。

7-ELEVEN宣布今天上午9點起，雙北領有藥商執照許可的70間門市，將開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量100劑，每劑175元，每人限購2劑。

7-11販售唾液快篩門市一覽表。（圖／翻攝自7-11官網）

7-11販售唾液快篩的門市一覽表。（圖／翻攝自7-11官網）

康是美今也在雙北指定的30間門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。販售時間依各門市營業時間開始販售。

康是美販售唾液快篩門市一覽表。（圖／翻攝自康是美官網）

杏一藥局、佑全藥局與丁丁藥局日前也限量開賣唾液快篩，每支售價175元，其中杏一和丁丁藥局每人都是限購2份，建議民眾前往門市購買前可先致電詢問。

另提醒民眾，唾液快篩不是只要吐口水就能採檢，民眾蒐集唾液檢體前30分須漱口，清潔完口腔後，應禁止飲食與抽菸，採樣需持續輕吐唾液直到採集到半管檢體，再將唾液倒入含有萃取液的試管，直到液面到達標示線，關起來後按壓試管底部10次，滴入檢體的時候不要超過3滴，太多恐影響判讀結果。