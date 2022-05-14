澎湃新聞報導，大陸73歲雲南大理永平縣人楊徐邱29年前無直接證據，遭控強姦未遂殺人判處死緩，減刑後刑期到2020年底。其間不斷申訴的楊徐邱，近兩年前終得再審，撤銷原判決，有平反機會，本以為很快還他失去27年的清白與自由，不料，當局只把他從在監服刑改為「監視居住」，等候重（更）審，卻一等兩年遲未開庭，等過了原有「冤獄」刑期，反而關得更久，不啻「依法治國」一大諷刺，家屬為此喊冤。

據報導，案件發生於28年前。1993年3月25日晚上8時許，大理州永平縣曲銅鄉坡腳村李姓女子遇害。死者的舊識楊徐邱，被指控強姦未遂、起殺人歹念用匕首等凶器殺死李女，同年7月3日被羈押，11月9日被依法逮捕。

1994年4月28日，大理州中院一審判決，楊徐邱犯故意殺人罪、強姦罪，判處死刑。同年6月10日，雲南省高院終審判決認為，原判量刑偏重，撤銷原審判決，改判死刑，緩期二年執行。

服刑期間，楊徐邱性格倔強，拒穿囚服，不認罪。在寄給家人信中，叮囑三個孩子「學好法律」。服刑期間不斷申訴，一度被雲南高院駁回，他又以「有關供述係公安機關刑訊逼供」「證明案件事實的主要證據之間存在矛盾」「不具備作案時間」等為由，持續向大陸最高人民法院申訴。

2017年12月19日，最高人民法院終於做出《再審決定書》指出，經審查認為，原審判決認定楊徐邱故意殺人事實不清、證據不足，申訴理由部分成立，符合大陸《刑事訴訟法》重新審判條件，決定指令雲南省高院進行再審。

2020年6月1日，雲南省高院再審撤銷原判，以「事實不清、證據不足」為由，決定撤銷大理州中院的一審判決和雲南省高院的二審判決，發回大理州中院重新審判。

從受刑人再次變成被告，楊徐邱被關押地點由監獄變成了看守所，後他被看守所釋放，強制措施改為監視居住，由公安執行。

楊徐邱的兒子邱雲波說，父親已73歲了，在監獄和看守所中，前後累計關押了27年。按原判決與減刑記錄顯示，1996年，楊徐邱獲減刑為無期徒刑，2007年又減為有期徒刑19年9個月，後又多次減刑，刑期至2020年12月9日結束。目前，目前他被監視居住的場所，是永平縣當地的一處廉租房。尚未收到更審開庭通知。

案件發回更審已近兩年，更審尚未開庭，監視居住也不斷被延長。2021年12月8日，大理中院又做出《監視居住決定書》，決定繼續採取監視居住的強制措施，期限6個月。