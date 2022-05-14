昨天在季後賽場上熱火以99：90擊敗76人，以4：2成功晉級東區冠軍賽，輸球的76人遭受許多非議，尤其是季中加入的明星後衛哈登(James Harden)，他在下半場一共只出手2次，完全沒得到任何分數，而在比賽過程中還與隊友馬克塞(Tyrese Maxey)有激烈爭論，後者氣到砸東西洩憤。

Tyrese Maxey was NOT happy with James Harden last night pic.twitter.com/Ak6H6ZXsbH — MyBookie - Bet With The Best (@MyBookie) May 13, 2022

昨天比賽末節剩10分多鐘時，馬克塞疑似對哈登處理球方式有意見，當時哈登在三分線內面對熱火三人防守執意單打，遭歐拉迪波(Victor Oladipo)多次干擾，最後球被禁區悍將阿德巴約(Bam Adebayo)抄走，而在外線空檔要球的馬克塞或許對這次攻防感到不滿，暫停時坐著與哈登展開激烈爭論。

影片中見到哈登激動在講述自己的意見，馬克塞也頻頻回嘴，兩人似乎都有自己的見解，隨後馬克塞起身把坐墊拿起重重砸在地上，看起來非常不爽，但周遭隊友與教練團並未有太多關切，這可能也讓團隊士氣大受打擊，而此戰馬克塞與哈登表現都不佳，分別拿了20和11分，命中率都很低。

Never thought we’d see James Harden take a backseat to *Tyrese Maxey* in an elimination game after forcing his way to his *SECOND* hand picked team



What an epic collapse from Harden since the 2019 season. Weird to watch. pic.twitter.com/DgyhD4c6PL — John Crumpler (@JohnHCrumpler) May 13, 2022

哈登季中從籃網轉往76人，與恩比德(Joel Embiid)的內外連線受到注目，不過哈登表現不是那麼穩定，到了季後賽他們先解決暴龍，次輪面對熱火哈登打了6場平均拿下18分6.3籃板7助攻0.5抄截，但命中率僅40.3%、外線33.1%，最後兩戰加起來只拿了25分，外界紛紛對他的表現感到失望。