羅智強請辭台北市議員一職，專心備戰桃園市長，近日開放政治獻金專戶讓支持者捐款。羅表示，資深媒體人陳文茜捐給他「66666」元，因為6是她的幸運數字，讓他非常感動。羅也自爆，其實最早建議他選桃園市長的人就是陳文茜，1年多前的他認為這是天方夜譚，不料陳文茜就像「預言師」一般，令人不可思議。

羅智強今日（14）早上8時再臉書發文表示，昨天他的競選帳號開張，收到的第一筆暖心捐款，就是來自他最敬佩的文茜姐。他感謝陳文茜暖心捐給了他66666元，陳告訴他，6是她的幸運數字；對他來說這筆捐款，有著非常特別的意義，真的很感動。

羅智強透露，其實最早建議他參選桃園市長的人，就是陳文茜。1年前陳就建議他選桃園市長，當時的他認為這根本是天方夜譚，完全不理解，還質疑陳怎麼會提出這麼不著邊際的建議？但陳文茜總是笑著說：「相信我，你會發現，你最該挑戰的就是桃園市長！」沒想到她如預言師一般，預言了過去1年在我身邊發生的點點滴滴，也預言了他最終走上了參選桃園市長之路，如今想來也覺得不可思議。

對此，羅智強直言，第一位捐款給他選桃園市長的是陳文茜，第一位建議他參選桃園市長的也是陳文茜，這真的是非常特別的緣分；這些年來，非親非故的陳文茜給了他很多的指導，在他風波不斷的政治旅途上給了很多鼓勵，令他不僅感念，更將陳視作榜樣。