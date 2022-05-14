台灣糖尿病的人口數，已經突破220萬大關，幾乎等於每10人就有1人是糖尿病患者。疫情期間，糖尿病患者感染新冠肺炎後轉重症的比例，也比常人高出3倍。財團法人糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師指出，糖尿病長年都是國人的10大死因之一，從去年的數據來看，10大死因中除了糖尿病外，更有4項與糖尿病息息相關相關的疾病 ，控糖已是全民都需關注的焦點。

(圖/糖尿病關懷基金會蔡世澤醫師提供)

蔡世澤董事長表示，目前國人第2型糖尿病治療以降糖口服藥及胰島素注射為主，但大多國人因不甚暸解胰島素，許多糖友即便口服多種降糖藥物未能達標，仍非得經過十幾年，而且糖化血色素高過10%時，才肯採用胰島素治療，所以療效欠佳。

●糖化血色素（HbA1c） 與健康危機息息相關

糖化血色素是一般健檢以及醫院常規的重要臨床檢查項目之一，雖不能取代日常每天測量血糖，但其數值若過高，仍與許多慢性疾病相關。糖化血色素濃度指的是檢查前2-3個月內血糖濃度的平均值，一般正常值在4.0-5.6%之間；數值在5.7-6.4%之間，屬於偏高，有罹患糖尿病之風險；數值≥ 6.5%則確診為糖尿病。

根據國家衛生研究院吳易謙醫師團隊歷時5年的調查指出，身體功能衰退速率也與血液中糖化血色素濃度有關。糖化血色素濃度越高，發生身體功能障礙的可能性逐年攀升，糖化血色素濃度7.0%或更高的中老年人，發生身體功能障礙的機率每年增加1.21倍。

除此之外，糖化血色素值也能反映各種共病發生機率。研究顯示，糖化血素值每降1%，能降12%中風及14%心臟病機率。

(圖/糖尿病關懷基金會蔡世澤醫師提供)

●調查：30%糖友已用3種降血糖口服藥 血糖仍未達標

雖然第二型糖尿病及妊娠糖尿病患者，可透過口服藥物來改善病症，但蔡世澤醫師指出，根據調查，竟有高達3成已經使用3種以上降血糖口服藥物的糖友，血糖仍未達治療目標、糖化血色素數值也高於7%。

醫師建議，若單一降血糖口服藥物無法達到治療目標，醫師會評估病友是否應合併多種藥物使用。但若合併3種以上降血糖口服藥物仍無法達到控糖目標，則視為降血糖口服藥物治療失效 ，這時就要考慮胰島素治療 ，以降低併發症風險。

台大醫院李弘元醫師表示，糖尿病患如果已用3種以上降血糖口服藥物，但血糖仍不理想；或是經初診斷，血糖遠高於理想值、糖化血色素數值>9%；以及已出現明顯高血糖症狀，需要儘早控制血糖時，只要符合以上任一條件，就應該與主治醫師討論是否使用胰島素治療。

(圖/糖尿病關懷基金會李弘元醫師提供)

李弘元醫師也強調，從診斷糖尿病起，人體的胰島細胞已有明顯功能衰退，並會逐年降低4-5% 。而胰島細胞功能一旦喪失即不可逆轉 ，若放任胰島細胞持續衰亡，可能影響長期的控糖效果。他呼籲病友要及早接受專業醫療人員建議，讓胰島細胞有機會得以喘息，才能降低共病發生的風險。