中國國務委員兼外長王毅13日應約與希臘外長登迪亞斯為中希建交50周年事宜通電話。雙方也就烏克蘭問題交換意見。王毅指出，中方將繼續勸和促談，支持一切有利於政治解決的努力。但反對一些勢力以烏克蘭危機為由，鼓吹北約進一步向亞太拓展。試圖打造「亞太版北約」，只會給地區安全帶來嚴重傷害。

登迪亞斯表示，中國是希強有力的夥伴。希方堅定奉行一個中國政策，期待同中方共同辦好希中建交50周年慶祝活動，加強雙邊經貿往來，進一步深化旅遊、文化等領域合作，把兩國關係推向新高度。

王毅表示，中方充分理解包括希臘在內的歐洲國家對局勢的擔憂。中方同樣期望早日停火止戰、恢復和平。衝突如長期化、擴大化，歐洲利益將會受到更大傷害。希望歐洲作出明智選擇和冷靜決策，避免局勢發展到不可收拾的地步。歐洲的安全還是應掌握在歐洲人自己手中。中方將繼續勸和促談，支持一切有利於政治解決的努力。

王毅強調，當前形勢下要警惕新冷戰回潮，反對藉機在全球挑動陣營對抗。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持真正的多邊主義，既尋找實現歐洲長治久安的切實途徑，也促進世界的持久和平與發展。中方反對一些勢力以烏克蘭危機為由，鼓吹北約進一步向亞太拓展。試圖打造「亞太版北約」只會給地區安全帶來嚴重傷害。

王毅表示，今年是中希建交50周年。半個世紀以來，雙方始終相互欣賞、相互包容、相互幫助，尊重彼此人民選擇的發展道路，支持各自的核心利益和重大關切。中希友好關係走過的50年，是古老文明相知相親的真實寫照，也是和平、發展、合作、共贏時代潮流的生動縮影，為中國同歐洲國家關係發展樹立了典範。

中方願同希方以建交50周年為契機，規畫兩國關係未來發展藍圖，積極拓展交通、能源、旅遊、基礎設施、綠色和數位經濟等各領域務實合作，開闢兩國互利合作的新前景。雙方要發揮文明古國和文化大國優勢，繼續致力於宣導不同文明交流互鑒，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，為世界和平與發展作出更大貢獻。