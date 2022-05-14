美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠在官網宣布要向台灣藥品監督管理局提交其研發的COVID-19疫苗NVX-CoV2373的緊急使用授權（EUA）請求，可用於18歲及以上的個人進行針對 SARS-CoV-2 的主動免疫。

官網指出，提交的資料包括兩項關鍵的3期臨床試驗的數據；PREVENT-19，該試驗在美國和墨西哥招募了大約3萬名18歲以上參與者，並發表在《 新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上，以及一項有近1.5萬名成年參與者的英國試驗，也發表在NEJM。

官網也說明，其提交的實驗數據證明，注射疫苗後嚴重不良反應較少，平均發生於疫苗組合安慰劑組之間，最常發生的不良反應為（頻率類別非常常見≥1/10）是頭痛、噁心或嘔吐、肌痛、關節痛、注射部位壓痛/疼痛、疲勞等等。隨著疫苗的分發，Novavax 將繼續收集和分析真實世界的數據，包括安全性監測和變異評估。

目前在亞洲，新加坡與日本都通過了其EUA請求，新加坡預計於5月底開始在首間檢測與接種聯合中心以及20家公共衛生防範診所為民眾接種。日本則採購1億5000萬劑，也是由5月底開始接種。美國食品和藥物管理局 (FDA) 委員會則在6月7日開審查會，若通過會直接批准2劑疫苗施打。