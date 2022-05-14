這年頭網紅、網美當道，被封為「全台最辣英文老師」的凱蒂老師在臉書有61萬追蹤者，在IG也有25萬粉絲，她外型甜美、身材前凸後翹，為此吸引一票粉絲，最近她在IG替名車業配，可見她平肩小可愛上身，穿著短褲和襯衫外套，傲人上圍相當吸睛，乍看還有沒穿內衣的錯覺，引來網友一陣喊讚，還有人說看不到車子，「只看到妹」。

凱蒂老師過去曾多次上節目《國光幫幫忙》，曾入選JKF論壇第三屆百大女郎第五名，她出生在台南，過去有10年以上模特兒經驗，後來轉行當英文老師，近年因疫情影響，她決定將教師工作改為兼職，走回本行當模特兒及接業配工作，亮麗的外型讓她在英文老師界脫穎而出。

凱蒂老師後來坦言，父親一度不諒解她回頭當模特兒，為此她只好有耐心地向家人解釋工作內容，幸好最後誠意感動爸爸，便轉態度支持她做想做的工作，凱蒂老師當時開心表示：「我覺得長輩的想法是可以跟上時代的」，更笑說爸爸後來以她為榮，見人就透露自己女兒是模特兒，身材傲人，

常在IG分享美照的凱蒂老師，今年3月興奮分享獲得JKF女郎第五名，更入圍了鑽石女郎、潛力新人獎，她寫下：「謝謝一路上支持我，看好我的人，謝謝投票給我的粉絲朋友們，謝謝家人閨蜜為我加油打氣，這份榮耀，屬於你們和我」。最近天氣漸熱，她在泳池畔曬出穿上乳牛斑紋的比基尼，引來網讚：「凱蒂牛牛好可愛」、「報告老師無法認真上班」、「凱蒂果真是美到爆表」。