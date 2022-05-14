豐原轉運中心設有7席客運月台，提供國道客運往來豐原至台北，未來將引進至少25條市區客運路線進站。（台中市政府提供）

豐原是通往和平、東勢、梨山等地區的門戶，要到山城先到豐原，豐原轉運中心肩負發展山城重任。市議員張瀞分14日為民請命，要求轉運中心招商應加快腳步外，周邊人行道及接駁交通動線要有配套措施避免屆時造成交通阻塞。交通局強調，預期6月可選出最優投資人，打造豐原轉運中心成山城交通樞紐。

豐原區民表示，縣市合併後，市政府及市議會等行政中心搬遷到市區，造成豐原及潭雅神、山城等快速蕭條，豐原轉運中心被視為振興豐原、山城重大建設之一；民眾引頸企盼擴大豐原轉運中心公共運輸服務機能，打造符合市場及消費者需求商業空間，讓轉運中心成為山城新地標並帶來新商機。

張瀞分說，豐原轉運中心緊鄰台鐵豐原車站東側，台鐵豐原車站每日平均進出站人次約1萬4000多人，加上未來轉運的客運及汽機車、公共自行車等，人潮必會大幅增加，交通局應加速改善周邊交通環境。如上下客規畫、人行道的改善、機車停車空間等，不能讓大車、小車、行人都擠在一起造成混亂。

交通局指出，豐原轉運中心設有7席客運月台，不僅有國道客運往來豐原至台北，未來將引進至少25條市區客運路線進站；轉運中心還設置296席汽車及849席機車停車空間，無論是自行開車或公共運輸轉乘都相當便利；轉運中心也設置計程車招呼站、iBike租賃站等交通設施，讓民眾交通銜接更方便。

交通局長葉昭甫強調，豐原轉運中心進入營運OT案招商階段，日前舉辦說明會有商場、停車場、在地企業和北部經營商都表達興趣，並看到台中市發展潛力，未來不只是單純交通轉運中心，還會有商場經營；甚至進一步將前站商圈及廟東商機相結合，如作業順利預期6月可選出最優投資人，加速推動。