桃園1名李姓女消防隊員明知同事黃男為有婦之夫，於深夜時傳多張私密照片給對方，牽手出遊到汽車旅館過夜等，還遭正宮抓包用通訊軟體傳送煽情對話，正宮怒告李女侵害配偶權，一審時正宮敗訴，她不服提起上訴，二審時，法官判李女需賠償正宮10萬元精神撫慰金。

據判決書指出，桃園市某消防隊員黃男遭起妻子指控與同事李女發生婚外情，對方明知黃男是有婦之夫，竟穿著制服在廁所內拍攝多張裸露下身的照片在深夜時傳給黃男，2人還到台中的汽車旅館過夜，甚至在通訊軟體聊天紀錄中發現黃男曾傳送：「我們要結合一下」、「我愛你」等曖昧用語，導致正宮痛苦不堪，認為李女侵害其配偶權，害她與黃男於109年11月離婚。

李女辯稱與黃男僅為學長與學妹同事關係，並無任何越矩行為，當時只是為了詢問黃男制服新款為何，且她下身有穿褲子並未傳任何下身裸露照給黃男，也不曾與黃男在台中旅館中過夜，當時僅是回家與家人團聚，認為是正宮刻意捏造事實，無任何侵害配偶權的行為。

一審時法官判正宮敗訴，二審時桃園地院法官認為，李女在深夜傳送裸露私密部位照片給同事，已超出一般朋友正常交往行為，109年8月時2人還曾深夜牽手出遊，還使用通訊軟體傳送「我們要結合一下」、「不然你有時間視訊一下啊」、「昨天胖虎還說如果我離婚辦好我們要怎樣他都不管了」等可見並非正常朋友關係，屬婚外情行為，因此判李女需賠償正宮10萬元。