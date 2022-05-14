中國社會科學院亞太與戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平14日在大陸《環球時報》撰文指出，為紀念東協與美國建立對話關係45周年，東協與美國領導人12至13日在華府召開特別峰會。這一被推遲的「特別峰會」試圖展示華盛頓對東協的「持久承諾」，並有可能加快「印太經濟框架」在東協國家落地。但由於美方夾帶著地緣政治企圖，勢必與地區合作的包容互利底色相違背，未來發展前景難被看好。

許利平稱，「印太經濟框架」構想是美國總統拜登在去年10月27日出席第16屆東亞峰會時提出的。該框架涵蓋公平而富有彈性的貿易、供應鏈韌性、基礎設施和脫碳、稅收和反腐四大領域。雖然採取「點菜式」加入模式，但其背後「旨在建立排擠中國的供應鏈體系、以價值觀為基礎建立對沖中國的貿易投資規則」的意圖十分明顯，實則為其「印太戰略」補齊經濟合作的短板，夯實其在亞太地區遏制中國的經濟內涵。

許利平分析，對於美國大力推進的「印太經濟框架」，東協國家表現出兩難的境地。

一方面，美國作為世界最大的發達國家，其先進的數位技術和製造業技術以及強勁而廣闊的消費市場，是東協國家難以抗拒的。東協國家希望借助這一經濟框架，提升自身的數位技術和先進製造業水準，擴大對美國出口，實施「彎道超車」，實現自身的工業現代化目標。

另一方面，「印太經濟框架」在地緣政治上以排擠中國為目標，旨在建立一套獨立於中國的供應鏈體系和先進製造業體系，對於東協國家來說，成本太高，難以有效推進。畢竟，東協國家經濟體量和製造業水準有限，難以完全承接從中國剝離的供應鏈和先進製造業體系。並且這一做法完全背離市場發展規律，難以獲得可持續發展。

許利平表示，對於這些潛在的阻礙，東協領導人心裡很清楚。「包容」與「互利」是地區合作的底色。起步於東亞金融危機的東亞合作，從「10＋1」，到「10＋3」、「10＋6」、「10＋8」等，通過以東協為中心的同心圓合作模式，兼顧對話夥伴相關關切，打造了東協峰會、東亞峰會等合作平台，維護了地區的和平與穩定。

許利平強調，同時，該地區內中國與東協率先進行自貿協定談判，並於2010年啟動中國—東協自貿協定，2019年升級該自貿協定，2022年又積極推動自貿協定3.0版升級。在此背景下，中國與東協的貿易出現高速增長。即便是在新冠疫情期間，中國與東協貿易仍然逆勢上揚。2022年前4個月，雙邊貿易額達到近2900億美元，同比增長9.4％，東協繼續保持中國第一大交易夥伴的地位。這都是互利合作的結果，體現了中國與東協合作的潛力與可持續性。

許利平認為，當然，中美都是亞太地區具有重要影響的國家，擁有共同的朋友圈是完全正常的。但雙方分別與共同朋友圈互動時，需要從本地區實際出發，特別是要敬畏和尊重本地區合作共贏、包容互利的傳統底色，少一點零和，多一點包容；少一點互損，多一點互利。共同維護地區和平穩定大局，推動亞太自貿協定早日落地，共同造福本地區人民。