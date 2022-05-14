「台灣相聲女神」姬天語出身百年京劇世家，師承相聲名家劉增鍇，師爺是臺灣相聲之父吳兆南先生，是業界少見女性相聲演員，不餘遺力推廣傳統藝術文化，引起外界關注，2016年到大陸發展，成為相聲天團「德雲社」首位女相聲演員，近來接受陸媒採訪時，她除了表示「感覺是回家了」，卻也無奈感嘆台灣年輕人「不重視中華文化」。

姬天語2016年到北京發展，參加許多綜藝節目後，逐漸嶄露頭角打響名號，成為「德雲社」首位女相聲演員，根據陸媒報導，她表示從小爺爺就灌輸「大陸是家」的觀念，因此當年到北京的第一個感覺就是「回家了」，接著透露目標就是促進兩岸文藝交流，讓相聲藝術發揚光大，並著重於「青年演員交流，女性相聲演員培養」，但卻不免感概「台灣年輕人越來越不重視中華文化」。

姬天語透露正在籌備兩岸相關題材的電視劇，呼籲不管是台灣年輕人或大陸年輕人，都要加强文化底蘊，才能把屬於自己民族的故事發揚出去，也希望藉由公眾人物的影響，讓外界不要再對大陸有奇怪遐想，接著強調「其實沒有不同，回來真的挺好的」，也向台灣演員喊話，期盼更多人能夠到大陸發展。