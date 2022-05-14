中央流行疫情指揮中心昨日（13）公布新增41例死亡，創下史上新高。媒體人「逆風的烏鴉」認為，衛福部部長陳時中失言頻率高到很怪，恐想藉失言營造「悲劇英雄」形象，「脫身」去選市長。逆風的烏鴉直言，這招最大的難題就是，若大家只是靜靜的看他裝逼，然後拿出來笑他幾下，卻沒人逼他下台，那就行不通了。

逆風的烏鴉日前在臉書發文表示，陳時中常常有些無厘頭的發言，但最近頻率實在有點高，高到令人感到奇怪，研判陳可能想用失言作為脫身的方法。

逆風的烏鴉分析，雖然陳時中的失言有點離譜，但在綠營支持者眼中其實並不離經叛道，甚至可讚其直白，或言反對者斷章取義。陳若在某個失言引來超大反彈後「怒辭衛福部長」，多少還是可以創造一些悲劇英雄、被迫害聲量，然後藉此轉身去選舉。

對此，逆風的烏鴉建議，陳時中若想使出這招脫身去選市長，人民還是有辦法反制。因為這招最大的難題就是，如果大家只是靜靜的看他裝逼，然後拿出來笑他幾下，卻沒人逼他下台，那就行不通了。