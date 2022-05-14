北韓12日首度公布有新冠病例出現，其後便迅速在全國各地擴散，根據《韓聯社》報導，13日北韓新增17.44萬「發燒病例」，並有21例死亡，北韓領導人金正恩也在其主持的政治局協商會議上表示，北韓境內的新冠疫情傳播是「建國以來最大災難」，但他也表示，若保持組織能力和控制能力，必定能克服危機。

北韓官媒朝中社(KCNA)報導指出，北韓目前疫情爆發的原因還無法確認，但自4月下旬開始爆炸性的蔓延，有35萬人短時間內發燒，其中16萬2200人痊癒，截至目前，已經隔離就醫者達18.78萬人。在12日宣布全國隔離、居民不可外出之後，北韓當局也當防疫工作調升至最緊急。

在北韓疫情爆發之後，南韓總統尹錫悅也表示願意透過南韓統一部向北韓提供新冠疫苗和其他醫療用品，目前北韓雖未向南韓接觸，但首爾已經準備好隨時應對。南韓也有官員表示，北韓疫情的真實情況比公布的還要嚴重許多，遠比想像更嚴重。