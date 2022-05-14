央行總裁楊金龍在立法院專案報告時，提到房市管制目前並沒有在「房貸成數和年限」上設限，第五波的房市管制措施，很可能會朝三大方向進行調節。

1.限縮房貸年限：楊金龍表示現行30年房貸，乍看之下總利息負擔很重，但短線操作負擔很低，等於給投資者空間炒房，未來可能取消銀行承做30年以上房貸

2.自然人第二戶限縮成數：目前六都及新竹縣市僅限制自然人第二戶無寬限期，在成數上並未改變，預計也是下一波管制重點。

3.漲幅過高熱區進行貸款成數限制。

20年、30年房貸每期攤還金額差很多

透過房貸計算器來看，如果貸款一千萬元，30年房貸的本息繳款金額為每期29102元，若以後只能貸20年的話，本息攤還每期增加為42986元，增加不少購屋民眾的負擔。

購屋者平均揹24年 30年房貸成房市主流

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據不動產資訊平台統計，2021年第三季房貸期數平均已經達到287個月，接近24年，若以20年期和30年期的比例下去推估，30年期的房貸比例可能已經接近4成。

申請30年房貸 每月房貸收入比降低 銀行審核較容易

30年期的房貸除了可以增加購屋能力外，對於銀行評估個人房貸負擔能力時也是重要的關鍵，舉例來說，如果一般上班族月收約6萬元，假如申請20年期一千萬元的房貸，銀行會認為每個月房貸佔收入比例過高，而有所疑慮，但若是申請30年期的房貸，就可降低每月房貸佔收入的金額，銀行端核貸過關的機率就較高。

40年房貸還有嗎？ 銀行承做看１條件

目前仍有銀行承做40年房貸，成數大約落在8成到8成5，但通常只針對年齡低(35歲以下)，或者首購族為主。雖然還款時間長，相對購屋族就有充足的預算可以挑選物件，好處是每月還款低可以兼顧生活開心及品質，缺點是一輩子都在還房貸，風險和壓力一直存在。

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