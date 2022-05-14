人生好難，行走社會難免碰到困頓的時候，如果已經盡了全力，仍然發現難以保持動力，其實也不必沮喪，你只是需要好好躺平放鬆、充實自己後再出發。

俗話說的好「能坐就不要站、能躺就不要坐」，想給自己加油打氣，躺著總歸是最舒服的，今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點看看最受網友青睞，可以躺著從事的十大人生充電法吧！

10 接受按摩、做SPA

躺著充電，除了心靈需要休息，身體也一樣需要，工作時身體經常處於緊繃狀態，導致各個身體部位都不能好好放鬆。

因此不少人下班時都會選擇前往接受按摩或做SPA，定期去報到不只可以幫助肌肉放鬆、促進血液循環，更可以透過穴道按摩刺激大腦靈活度，從而消除疲勞，達至身心靈放鬆的境界。

9 網購

大家壓力大的時候是不是都很想購物呢？躺在床上刷著各大購物網站，小至貼圖，大至生活用品或奢侈品都能在那個瞬間讓心靈得到療癒。

讓你不出門也可以暢快購物，只需在家開心收包裹，每次收到都像驚喜一樣，非常紓壓。不過，大家還是要記得量力而為，千萬不要不小心就變成報復性消費囉～

8 追劇

放下現實的疲憊，進入追劇的世界真的是最療癒的事情了～無論大家是日劇控、韓劇控、陸劇控還是台劇控，只要能夠讓我們先逃離現實的，就是好劇。

許多人為了可以躺著看劇，甚至購買各種投影機或眼鏡等。威秀影城更推出媲美頭等艙的影廳，進場時會附上靠枕與毛毯，頂級皮革沙發座椅配置最大130度坐臥角度，讓大家有更舒適與高質感的享受。

7 發呆放空

大家不要誤會！發呆絕對不是偷懶～就像電腦一樣，運作太久容易當機，就需要重新啟動，讓它能夠運作得更順暢，人也是一樣。

發呆放空其實也是一門學問，往往大家都無法輕易讓自己大腦停下來，發呆需要的是一種儀式感，首先要放下你各位的手機，再搭配放鬆的輕音樂，同時找到一個讓你舒適的場景，比如寧靜的大自然或者溫暖的臥室，睡前或睡醒先放空一下，也有助於減緩壓力、消除焦慮。

6 流淚哭一場

流淚在人們眼中常常與負能量畫上等號，甚至也有人說「哭是不能解決問題的」，但其實偶爾讓自己有一個適度的發洩才是最健康的選擇。現代人常常把接收到的壓力努力吞下並消化，但往往不知道自己身體能承載的重量，容易產生壓力症症狀。

感到再也承受不住的時候，不如就順從身體發出的訊號，放鬆、躺平，任由眼淚靜靜流下，有些人也會選擇製造機會讓自己好好哭一場，像是透過看演唱會、看書、看電影、看MV的方式，適時的釋放眼淚能夠為身心帶來放鬆與紓緩情緒的效果。

5 刷社群貼文

忙碌的都市生活常常讓我們忘記關心這世界正在發生的事情，適當的刷社群貼文不但可以讓我們與世界接軌，更能夠增加我們工作中的靈感。

偶爾逃離工作，窩在床上刷社群，是透過網路與朋友們聯繫的重要橋樑，拜科技所賜，即使因為疫情，許多親朋好友甚至另一半分隔兩地，彼此感情也不減，因為就算在家中躺平，動動手指在社群貼文間留言關心，還是能達到相互陪伴的效果。

4 和親友談天

總是因為工作或學業忘記那些跟自己最親的人，忘了好好的關心、好好的陪伴，但每個存在都並非理所當然，每個身邊的親友都非常珍貴。

疲憊的時候，在舒適的客廳沙發躺平、圍繞著親友談天，是再紓壓不過的了，透過成為彼此的力量與陪伴，對身心健康都非常有幫助，就像是透過聊天的過程定期的整理自己的思緒一樣，更能夠知道下一步該如何前進。

3 臥姿運動

別以為躺著就是耍廢！許多人會在睡前或睡醒的時候用運動當作放鬆的儀式。像是「瑜珈」這類伸展運動，在過程中和內在的自己對話或冥想。或是用「空中腳踏車」的方式達到燃脂和鍛鍊體態的目的。

這些臥姿運動，不但能幫助大家提高睡眠品質，也可以改善外型讓自己變得更有自信，大家不妨就從今天開始養成習慣，搞不好會有意外的收穫喔～

2 讀本好書

離開學生時代後，你多久沒有好好靜下來看書了呢？很多人之所以習慣在床頭放本睡前讀物，就是為了藉閱讀過程的靜謐，幫助身心從一天的緊繃狀態中和緩躺平，讀本好書除了可以增進知識技能，也能沉澱心靈。除了小說、詩選等文學，不少人也會選擇讀些情商成長書籍、強化自己的抗壓能力。

放慢腳步緩緩停下，躺平看本好書正是提供大家一個機會去好好認識自己，與自己相處的好機會。

1 睡個美容覺

說到躺平充電，最自然、有效的當然就是好好睡一覺啦！隨著年紀增長，許多人會開始忽視睡眠的重要性，或者生活壓力讓睡眠也變得越來越奢侈。別以為睡覺是浪費時間，睡覺除了讓我們適當地逃離生活煩囂、獲得喘息的片刻，也能透過睡眠時段調節、重整日常的節奏，睡得好，心情和身體自然也會好。

充足的睡眠不但可以舒緩壓力、增強免疫力更可以養顏美容，讓自己在白天的時候能更有自信與充滿能量的面對每天的挑戰。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月11日至2022年05月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『躺平充電法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」