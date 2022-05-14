台股2021年繳出亮麗成績單，據集保結算所統計最新證券市場開戶資料，2022年首季首次開戶人數18萬人，仍維持高成長態勢，其中小於20歲的族群開戶數達逾3.3萬人、占比達18％，顯見投資觀念向下紮根帶動投資族群年輕化，而父母樂於幫小孩從小存股也是新趨勢。

此外，集保從大數據平台分析交易人數年齡層分佈，2022年首季29歲以下的年輕族群共有76萬人參與台股交易，占全部交易人數17％，每人每季平均總交易金額亦高達248萬元，為台股注入新動能。

雖然近期國際政經局勢動盪，美國聯準會升息、俄烏戰爭、通膨疑慮、中國大陸封控等多項不確定因素造成國內股市波動加劇，但年輕族群仍積極參與證券市場投資，落實理財投資觀念，集保認為對證券市場長期發展而言都是好現象。

集保總經理朱漢強表示，受惠主管機關普惠金融政策，包括存股概念的定期定額、或小額也能買賣的盤中零股交易，不僅降低小資族群參與證券市場門檻，也提供更多元及便利的投資選擇及管道，這些都是投資族群愈漸年輕的因素。