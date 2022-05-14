國民黨台北市議員張斯綱。（取自張斯綱臉書）

中央流行疫情指揮中心今日（13）公布國內新增65011例，分別為64972例本土個案及39例境外移入；確診個案中新增41例死亡，創下史上新高。國民黨台北市議員張斯綱痛批，蔡政府提出的所謂「新台灣模式」、「重症清零」，卻讓疫情屢創新高，在快篩試劑、PCR量能、口服疫苗藥、相關配套措施都準備不足的情況下，「到底憑什麼叫大家走向與病毒共存？」

張斯綱昨日（13）在臉書發文表示，面對今年Omicron病毒疫情爆發時，政府提出了新的防疫走向，也就是他們口中的「新台灣模式」、「重症清零」，但一路實施至今天，可以看到問題層出不窮、疫情居高不下。

張斯綱強調，指揮中心公布台灣又新增41人死亡，這個數字超越去年三級警戒，創下國內史上單日最高死亡數。

對此，張斯綱痛批蔡政府，在快篩試劑、PCR量能、口服疫苗藥，甚至其他配套措施都準備不足的情況下，到底憑什麼叫大家走向與病毒共存？現在看來，「重症清零」就像個遙不可及的目標，未來中重症與死亡數若持續攀升，政府又能拿什麼負責？他呼籲，執政官員與其每天發明新口號，不如趕快補足防疫物資才是正道。