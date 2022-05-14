31歲南韓女星夏沇秀(河妍秀)，擁有可愛外型和清新氣質，加上甜美笑容，讓她出道後就受到關注，演過不少戲劇和電影，也曾參與BIGBANG《我們不要相愛》MV，不過近日傳出將退出演藝圈，令外界相當震驚，部分網友則在該新聞下嘲諷她將以AV女優的身分在日本出道，引發討論。

據韓媒《OSEN》報導，夏沇秀今年初和經紀公司ANDMARQ娛樂合約到期後，便赴日本留學進修美術相關領域，也會在社群分享在日本的生活點滴，不過近來南韓NAVER、Daum等入口網站，都找不到她的簡歷資料，搜尋夏沇秀時只會出現同名同姓的人，搜不到「演員夏沇秀」。

夏沇秀的前東家表示不知道她簡歷被刪除的事，也無法向本人確認，引起網友猜測是要退出演藝圈，並以藝術家身分重新開始，才會要求刪除簡歷。此外，她長期飽受酸民攻擊和性騷擾，引退消息傳出後，大家也紛紛表示贊同「如果是我也會想離開韓國」。

相關新聞評論區有一則留言嘲諷夏沇秀到日本是要成為AV女優，許多網友自發性的對該言論批判，認為這樣揣測太過惡毒，但由於不是本人，無法做出實質性的提告。不料這則評論被夏沇秀本人看到，她截圖下來在Instagram親自回復：「我真的會提告」，強烈表達了不滿，可見該則言論已經觸及底線，她強調過去的惡評和人身攻擊言論都有留存證據，只是不想浪費時間處理，

夏沇秀喊話要起訴。（圖／夏沇秀hayeonsoo_ Instagram）

對此，她火大開嗆：「好好工作、好好學習不好嗎？當你說出這樣的話，別人會怎麼看待這件事？你父母是沒教過你怎麼尊重他人嗎？真的不曉得你過的是怎樣的人生，跟像你這樣男性結婚的伴侶，我真的非常擔心」，火力全開的回擊引起許多網友討論，部分人認為夏沇秀反擊是正常的，畢竟對方的惡意中傷實在太過分。