台灣本土疫情嚴重，衛福部長陳時中昨卻以「台灣如何成功地控制新冠疫情」為題投書外媒，呼籲應讓台灣參加22日召開的世界衛生大會（WHA），此「成功控制疫情」的說法，對照當前台灣嚴峻的疫情，讓朱學恒極度不滿，砲轟陳時中「是不是轉生到異世界了？」有網友諷，應是「台灣如何成功隱瞞疫情」才對。

世界衛生大會即將於本月22日至28日在瑞士日內瓦召開，對於多年來遭拒之門外，陳時中昨投書美媒《華盛頓觀察家報》，以「台灣如何成功地控制新冠疫情（How Taiwan successfully contained COVID）」為題，細數台灣防疫成就，他呼籲WHO應落實「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景，讓台灣參加WHA。

但對於陳時中「台灣成功控制疫情」的說法，朱學恒相當不以為然，他今（14日）發文狠批「看看台灣現在這個樣子，陳時中是不是轉生到異世界了？」，並附上相關新聞報導截取畫面。

網友們也踴躍留言，氣炸表示「注意啦各國，我們只表演一次，看民眾如何自我應變，度過疫情難關，看政府如何擺爛，還可以自吹自擂！」、「英文翻譯可能又失誤了，標題應該是"台灣如何成功隱瞞疫情"」、「就算成功抑制疫情，這也是偉大的前線醫護人員無私奉獻的功勞」，截至今上午9點20分，已累計300多則留言。