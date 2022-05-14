先前才痛批「大鬍子」哈登生活太不自律的前籃網助理教練史陶德邁爾，14日又在《ESPN》節目當中表示，哈登在東區準決賽G6下半場表現如此低迷，是在刻意擺爛，因為哈登想讓七六人提前出局，藉以搞掉總教練瑞弗斯，可惜並未成功！

「我認為哈登就是故意的，因為他不想讓瑞弗斯繼續擔任七六人總教練，他過去也有這種黑歷史，就是假如他不喜歡一些事情，他就會在場上故意不好好打球，」史陶德邁爾表示，「昨天晚上我們都見證到了，他很明顯就是不想繼續打球了。」

史陶德邁爾強調，哈登賽後刻意閃避有關瑞弗斯的問題，這就是進一步的證據，證明他不想繼續讓瑞弗斯擔任教頭，哈登昨天賽後確實在被問到，自己下半場只有投2中0的投籃表現，是否因為瑞弗斯的戰術造成？他回答是，「下個問題！」

其實在今年季後賽開打前，瑞弗斯曾公開放話哈登的大腿傷勢已經沒有任何問題，這跟哈登自己所認知的傷勢狀況並不相同，也讓哈登早已心存不滿，可惜就算哈登再怎樣故意擺爛想讓瑞弗斯走人，隨著七六人總裁莫瑞今天宣布瑞弗斯下季繼續擔任主帥之後宣告希望破滅。