昨天在季後賽場上熱火以99：90擊敗76人，以4：2成功晉級東區冠軍賽，曾是76人一員的熱火悍將吉米巴特勒(Jimmy Butler)全場轟下32分，整個系列賽表現也相當出色，昨天賽後在返回更衣室途中他大聲爆粗喊道：「選哈里斯(Tobias Harris)卻不選我？」似乎仍對當年76人的操作懷恨在心。

“Tobias Harris over me?” Damn Jimmy Butler 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Avvkjpglsq — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 13, 2022

巴特勒剽悍個性眾人皆知，但沒想到他選擇繼續在76人傷口上灑鹽，賽後他隨著跟拍攝影師走回更衣室，途中大聲喊道：「X！選哈里斯卻不選我？Ｘ！」過程中的髒話被消音，在通道的工作人員則無奈笑了出來，可見巴特勒還真是語出驚人，但以絕佳表現贏得系列賽他或許有資格大聲說話。

巴特勒系列賽平均27.5分7.5籃板5.5助攻1.6抄截0.6阻攻，投籃命中率51.5%、外線32.4%、罰球80.9%，除了外線還有進步空間以外，幾乎繳出支配全場的身手，而哈里斯平均拿下16分5.6籃板3助攻1.5抄截0.5阻攻，投籃命中率47.7%、外線33.3%、罰球6投5中，非球隊首要得分手表現勉強及格，但巴特勒仍無情嘲諷了一番。

🔥 @JimmyButler poured in 23 points in the second half to lead the @MiamiHEAT to the Game 6 win to close out the series & advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture



🏀 32 PTS | 8 REB | 2 BLK pic.twitter.com/k06I0IN0Oi — NBA (@NBA) May 13, 2022

18-19賽季76人在東區次輪敗給暴龍遭淘汰，賽季結束球隊與哈里斯簽下5年1.8億美元(約台幣54億)合約，而沒與巴特勒續約，之後熱火透過先簽後換得到後者，結果熱火搖身一變成東區強權，近三季兩度闖進東區決賽，還殺進總冠軍賽。此外前隊友恩比德也對外說道：「如今都還沒搞清楚當年球團是怎麼放他走的？」