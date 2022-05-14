近期不少民眾仍在排隊買實名制快篩試劑，台北市松山慈惠堂日前在臉書宣布，於5月14、15日分兩時段發放「免費領取快篩試劑」，今是為第一天發放日，結果北市雖是雨天，仍吸引大批民眾到場排隊領取。媒體人黃揚明稍早在臉書曝光現場排隊人龍畫面，他驚訝說，「首波排隊人潮已排了超過300公尺」。

松山慈惠堂日前公告，免費領取快篩試劑為14、15日上午8:30發放號碼牌、9時依序領取、下午1:30發放號碼牌、2時依序領取，地點為本堂廣場，將於每前半小時發放1000張號碼牌，請保持社交距離，避免人潮聚集。

黃揚明稍早在臉書曝光現場排隊人潮畫面，他說，稍早到現場觀察，8：30時首波排隊人潮已排了超過300公尺，從慈惠堂廣場一路排到山下的福德市場區域。對此有網友留言表示，「母娘真的很慈悲」、「這是可以自由買賣的產品卻搞得這樣, 政府真的把人民當xx」、「人民真的只能自救，政府現在形同絆腳石」。