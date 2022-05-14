員警和工人合力用輪椅將老翁推回派出所內休息。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

腳麻，站不起來。台中市80幾歲魏姓老翁領有殘障手冊、行動不便，生活起居處處需人照顧讓他感到心情鬱悶，近日清晨他獨自1人枯坐台中公園日月湖畔，卻因久坐無力起身，只好呼救，台中市警二分局巡佐陳延明推著輪椅陪老翁在湖邊步道裡散心聊天，才讓老翁心情豁然開朗，由女兒和媳婦接回家。

警方指出，魏姓老翁11日大清早6點多，獨自前往台中公園散心，並坐在日月湖畔草地上，靜靜看著五彩錦鯉水中自在樂悠游，一時太專注竟忘了時間，沒想到因久坐雙腿麻痺無力，已無法獨自起身，趕緊向旁人呼救。

正在旁邊施工的2名建設局工人聞聲，前來合力將魏翁扶起，並通報警方處理，與陳延明3人合力將老翁扶上來，坐上輪椅，移置到安全位置。

陳延明看著愁容滿面的老翁，想起自己在鄉下年邁的雙親，於是主動推著輪椅陪老翁在湖邊散心聊天，傾聽老翁訴說苦惱，老翁也耐心陪伴後心情變好，兩人一起回到派出所休息，等老翁體力逐漸恢復後，警方再聯繫家屬前來。

魏翁女兒告訴警方，父親自從跌倒後，變得行動不太方便，家人先後請了2名看護來照顧，卻因父親個性執拗，導致看護都辭職離去；因父親領有殘障手冊，整日鬱鬱寡歡，狀況時好時壞，兒女們只好耐心輪流照顧，日後會多加關懷父親，也非常感謝有警方及熱心民眾幫忙。

第二分局分局長陳家銘呼籲，家中如有高齡長輩，要多多關懷陪伴，避免讓長者獨自出門，若發現長輩不見了也切勿慌張，可攜帶近照向警方報案協尋，並告知當時穿著、肢體特徵、慣用語言，和隨身攜帶的物品等，讓警方協助長輩們找到回家的路。