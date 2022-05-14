本土死亡人數昨增41例創新高，醫師沈政男分享，台灣確診死亡率飆升的原因，並分享了香港的疫苗與死亡率的數據，其中打疫苗80歲死亡率是16%，打2劑則是3.82%，而3劑是1.23%。現在就要把新冠肺炎降成第四類法定傳染病實在言之過早。

沈政男昨在臉書發文說，13日新增的本土確診比12日更少，可見是Rt值真的降低了，曲線壓得比較平了一些。為何死亡人數暴增41例，這是因為5月2日至5月10日累計起來的數字，先前都沒有累計這麼多天，因為數目當然比較高。

沈政男也算出了死亡速率，每天新增1萬人確診，就會新增1例死亡，因此13日出現6萬多人確診，累計8天以後，就等於有40多例的死亡。而指揮中心也統計了死亡個案接種疫苗的狀況，其中三劑疫苗對於重症死亡的保護例87％，與國外數據差不多。

沈政男表示，60歲以上的染疫率為13％、80歲以上則是1.2％，比起之前都略有些上升，這項指標才是目前最值得關注的數字。而香港也公布了最新疫苗與死亡率關聯數字，有機會再來分享，這邊只是想要說「打疫苗的80歲死亡率是16%，打2劑則是3.82%，而3劑是1.23%。」這是流感化、感冒化嗎？是16％欸！

沈政男坦言，現在還有什麼降到第四類、不要公布確診數字的說法，他認為現在談這些都還太早了。