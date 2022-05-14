200萬放空氣清淨機回收 警察找上門老翁驚呼「忘了」。（三峽警分局提供）

林姓男子在鶯歌某回收廠工作，卻在整理民眾回收的空氣清淨機時，赫然發現裡頭竟有現金200萬元，趕緊拿到鳳鳴派出所報案。警方循線找到失主七旬陳姓老翁，陳才驚呼「忘了」，因機器老舊很久未使用，最近託人送到回收商，失主及員警慎重比對牛皮紙袋上手寫數字，確實是陳翁字跡，200萬失而復得，也感謝林男的拾金不昧。

林男說，當時因不確定空氣清淨機是否堪用，開啟測試時機器卻傳出怪聲，於是拆開後驚見兩個牛皮紙袋包裹著一捆捆白花花的鈔票，數一數竟有200萬元，心想失主一定十分著急，隨即偕同公司老闆、老闆娘3人一起到派出所找所長。

鳳鳴派出所長莊于霈說，感佩拾得人的拾金不昧，也立即請同仁調閱監視器，爭取在短時間內找到失主，透過監視器畫面與聯繫查訪，在受理後2小時即確認失主身分，原來是一名家中在裝璜委託工人將廢棄物載運回收的陳姓老翁。

陳姓老翁到派出所領取時表示，空氣清淨機已有40多年，因為機器老舊很久未使用，最近才想到託人送到回收商，而且已記不得是何時將200萬元藏在機器內。失主及員警慎重比對牛皮紙袋上手寫的數字，確實是陳姓老翁自己字跡，老翁非常感謝員警細心以及拾得人的熱心義舉，讓這筆錢可以失而復得。

莊于霈表示，第一次看到民眾拾得如此龐大金額，自己還因為擔心保管不周而徹夜未眠，能夠順利物歸原主很開心，並呼籲民眾若有拾獲遺失物品，應立即送交警方或報案由警方到場協助。另外，如果有需要提(存)領鉅款時，可隨時撥打110或轄區派出所電話，警方會即時到場協助護鈔。