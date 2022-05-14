江俊龍與小作所全體學員大合照，看見學員對客語學習的投入與熱情。（台中市政府提供）

台中市客委會為推廣客語及提供身心障礙者語言自主學習環境，連續3個月每周1小時在信望愛東勢小作所開辦客家語言課程；透過小型作業所提供身心障礙者以作業活動為主、自立生活及藝文休閒為輔的社教作業場所。客委會主委江俊龍昨日到信望愛東勢小作所，與學員製作新丁粄、唱跳客家歌謠，並以客語和學員交流鼓勵學員「學講客」。

客語薪傳師王月英說，在小作所的授課體驗，因材施教依學員反饋調整課程，動靜穿插，她看見學員儘管身心受限，內心的學習動力卻不受阻礙，勇於發表、熱情參與；每堂課都有滿滿的成就感，達成「學習無礙，無礙學習」，這是她從事教育工作數十年來最深的觸動。

學員指出，課程好玩又有趣，尤其是唱歌謠的課，老師還會以舞蹈搭配，大家都相當喜歡；回家能與長輩用客語交談將客語帶入家庭，並與家人有更多的分享互動。

督導黃玉葉表示，市府團隊對小作所的用心，媒合客語薪傳師並積極輔導，讓學員在學習上更與在地接軌；學員平常也會學以致用在日常以客語交流，讓輔導員感動學員的成長及與平時不同的面貌，期待能讓更多人看見這群大孩子無窮的潛力。

江俊龍強調，學員對課程相當專注，語言的表達能力更是令人驚豔，應對如流詞彙豐富，看見學員對客語學習的投入與熱情，更讓客語傳承在小作所展現出優良的成效。