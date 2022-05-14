太平區清潔隊將屯區藝文中心淘汰的樂譜架重新整理成二手樂譜架，其中20支贈送給中平國中。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

另外23支二手樂譜架轉贈給太平國小音樂班。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

太平區清潔隊將屯區藝文中心淘汰不要的樂譜架，重新整理過後成為二手樂譜架，共計43支全數轉捐贈給在地音樂班，讓廢棄舊物重獲新生。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中屯區藝文中心年初進行汰舊換新，清理出大量物品交付太平區公所清潔隊清運，包含大量資源回收物，清潔人員不捨樂譜架淪為廢鐵變賣，經重新整理後，共43支樂譜架，轉贈給太平國小及中平國中音樂班使用，促成一樁美事。

愛物惜物，舊物新生。清潔隊長林孝錦表示，屯區藝文中心委託清潔隊協助清運大量資源回收物及廢棄物，隊員們載回隊上整理時發現，有不少功能完整、外觀新穎無瑕疵的樂譜架，若以廢鐵變賣，每公斤僅2.96元，實在可惜。

林孝錦說，「不被需要的東西，就成了垃圾；但若放在對的地方再度利用，就是資源」，為讓樂譜架繼續在舞台上發光發熱，經過隊員們整理、擦拭、消毒後，今年4月底將43支樂譜架，轉送給國中小學學校音樂班，讓舊物找到新主人，不僅減少垃圾量，還能做環保、做好事，也讓學校學生省下添購經費，可說是兩全其美。

太平國小校長湯正茂指出，學校笛子管樂隊、鼓隊及小提琴弦樂隊，參加音樂比賽、成績優異，感謝清潔隊提供23支樂譜架，其實校內辦公室有許多桌椅，都是向環保局寶之林家具再生中心申請來的，學校會持續響應資源回收再利用，傳遞愛物惜物的觀念。

中平國中校長夏梅娟則說，校內弦樂隊、直笛管樂隊歷史悠久，屢獲佳績、深受肯定，這次獲贈20支樂譜架，同學們看到都很開心，讓平日練習更得心應手，相信大家會更珍惜使用。

台中市環保局長陳宏益表示，各區清潔隊用心推動舊物新生，經常發揮巧思、並觀察在地需求，如北屯區隊發起懷舊課桌椅兌換活動、梧棲區隊回收健身器材轉贈社區長輩們運動健身，在在獲得鄉親好評與廣大迴響。

他說，這次太平區清潔隊推廣愛物惜物的環保觀念，也為在地音樂班學子盡一份心力，希望大家都能重視環保、持續響應資源回收再利用，回饋社會，也提升環境品質。