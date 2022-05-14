解放軍研製新潛艦

商業衛星影像顯示，中國正在打造更大，並擁有比現役093型潛艦更先進推進系統的新型核潛艦，引發各方推測，認為解放軍將採用有垂直發射系統的下一代核潛艦。

然而，據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，專家說，這新潛艦可能是實驗平台，在於測試中方針對未來潛艦設計的新一代艦載核反應爐。

事實上，這反應爐不僅可能用在更大的彈道飛彈核潛艦上，甚至還可能用在未來航母上。據衛星圖像分析公司全資源分析（Allsource Analysis）張貼在推特上的地球衛星圖像顯示，從4月底到5月初，一艘艦艇出現在遼寧省葫蘆島港船廠的浮塢上。

圖像顯示，這艘新艦是核動力攻擊潛艦（SSN），艦身較大也較長，艦尾遮蔽，更增添了神祕感。北京海軍專家李杰說，衛星影像雖顯示，這艘潛艦比現役的093型核動力攻擊潛艦大，但仍比1.1萬公噸的094型核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）小。其中093型潛艦能發射陸製的「鷹擊」-18反艦飛彈，而升級的094A型潛艦則武裝了垂直發射，射程超過1萬公里，能打擊美國大陸的「巨浪」-3型彈道飛彈。

升級版093型潛艦

五角大廈去年11月在提交美國國會的報告中說，美方預料2020年代中期，解放軍會打造升級的093潛艦，也就是093B，以加強中方海軍的反水面作戰能力，要是093或改型裝備攻陸巡弋飛彈（LACMs），也能提供秘密的攻陸選項。

而李杰說，近20年來，中方已根據093研發出好幾款升級改型，可能為垂直發射系統（VLS）設計了更大的船體。這先進艦載垂發系統能存放並發射射程更遠，並更精準的飛彈。不過，與諸如護衛艦和驅逐艦等水面艦相比，潛艦上的垂發系統需要更先進的技術，並有不同的問題。

另一方面，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，如果北京要打造新型潛艦，應該會和排水量超過1萬公噸的美國海狼級（Seawolf-class）潛艦一樣強大，但這艘新艦似乎較小。