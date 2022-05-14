總統蔡英文520就職周年將至，民眾黨立委蔡壁如細數民進黨過往2年防疫缺失，並2問蔡英文：行政團隊正在墮落知道嗎？防疫物資背後的「錢與權」是如何醜陋的運作知道嗎？

蔡壁如今指出，再過幾天就是520了，去年520爆本土疫情、排口罩；今年520是共存之亂、排快篩。兩個520都在病毒的陰影之下，心情是一樣的、驚慌是一樣的，不同的是病毒已多次變異，台灣人民還在排隊。本來520這天，是台灣民主榮光的一天，但現在的520簡直就是一個走不出來的惡夢。

過去這一年來，蔡壁如直言，一直在上演著防疫物資權力分配戲碼，只要不是綠友友，沒有進入綠色通道，「你就是什麼都不是，一旦進入，你就是權貴」！去年她說，「快篩不足、醫護過勞、專責醫院準備不及…」，今年還是沒變，快篩依舊不足、護病比是1：無限大；現在，在人民排隊之外，還加上綠友友之亂。

蔡壁如稱，明年是蔡英文的最後一個520，她還是期許蔡總統能結束台灣這樣的惡夢。至少月底的快篩，請讓民眾可以免費領取，結束排隊的惡夢！另因民眾黨擬辦「我Ok，你先領！公費快篩免費領取連署活動」，她也邀請蔡總統加入連署的行列。