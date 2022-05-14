菲律賓電廠工程受疫情影響工程進度，亞通(6179)首季營收為新台幣6.03億元，年減17.5%，稅後淨利為588萬元，年減84.6%，每股稅後盈餘0.07元，年減86.3%。亞通指出，第2季起隨菲律賓電廠工程恢復正常施工，國內儲能中心及環保工程開始進入施工及認列階段，第二季公司整體營運可望重回成長軌道。

亞通表示，受到疫情影響，公司第一季最大的海外工程案--菲律賓Mariveles電廠一期土木及海水冷卻工程，認列約2.2億元營收。4月份開始，菲律賓交通及人員運輸恢復正常，Masinloc和Batangas電廠工程開始進場，2022年整體海外工程施工認列金額將可達雙位數以上的年成長率。

亞通表示，公司今年第一季取得多項國內環保綠能工程案訂單，第二季開始陸續進入施工認列階段，得彌補菲律賓工程進度受東南亞疫情的影響，其中：包括台灣立方廢熱轉能、台南及苗栗儲能設備EPC統包等，共約11億工程訂單，加上目前議約及爭取中的國內工程標案來看，公司今年國內環保綠能工程訂單可望持續增加。

亞通進一步表示，因應國內電力需求日益擴大，公司今年將與國際綠能投資集團合作，進行大型儲能中心建置計畫，今明兩年預計將在苗栗、嘉義、台南、屏東及澎湖等地區，建置共200MW的儲能中心，提供企業及民生用戶儲能自動頻率控制（AFC）與即時備轉服務，輔助台電提升電網頻率穩定度，進一步達成節能效益。除了儲能中心的建置依施工進度認列營收獲利外，公司未來並可望認列中長期維運管理收入。

亞通對於2022年展望，持審慎樂觀態度，主要在於菲律賓電廠工程4月份開始恢復進度，並可望於第二季再接獲新的電廠海事工程訂單；儲能中心方面，公司第2季開始進行台南、苗栗等地共15MW儲能中心施工，下半年並將開始在嘉義進行儲能中心共20MW的建置，按照施工進度逐季認列營收獲利；而在其他國內環保綠能工程方面，台灣立方廢棄物轉置能源發電工程案，將於第二季開始進行第一階段的設計工作。公司將持續觀察全球疫情變化，調整國內外工程施工進度，維持公司整體營運穩健成長動能。