今年41歲的男星柯有倫，擁有嘻哈、搖滾、RAP等多種才華，尤其鍾愛搖滾風格，擅長許多樂器，包括吉他、鼓、鋼琴，皆由周杰倫傳授，屬於創造型歌手。雖然他爸爸是已逝名演員柯有良，但他堅持做自己的事走自己的路，2005年，他發行《Alan柯有倫首張個人專輯》，並得到父親老友張學友的支持，「要做就要成功，不要讓我丟臉，否則我沒有你這個兒子」，雖然父親生前的遺言讓他備感壓力，同時也督促他前進，終成於全方位藝人，影劇、綜藝都有他一席之地，向世人證明自己不是只會「靠爸」的星二代，但其實他的愛情故事一樣相當精彩。

柯有倫一家。（圖／翻攝自柯有倫臉書）

柯有倫在節目上表示自己有個結識20年的學妹Donna，自己和她從來沒有過曖昧關係，也從沒有過超越友情的想法，直到被弟弟和身邊友人不停各種明暗示，「身邊有些女生是很好的人，自己眼睛要擦亮點！」，他才注意到原來有個這麼一個內外兼具的女孩在身邊，在多次努力下，終於將美嬌娘娶回家。

回想起兩人第一次約會的場景就想笑，在晚餐結束準備離開時，Donna突然說「你沒事找我出來幹嘛啊？」，便獨自離去走到捷運站，把害羞的柯有倫弄得不知所措，當時認為應該沒希望了，而後靠著絕佳的氣氛和三分醉意大膽告白，向Donna表明真心，沒想到Donna竟然同意了，兩人的關係也火速發展，一路走到結婚殿堂。

柯有倫一家三口的手。（圖／翻攝自柯有倫臉書）

柯有倫在2018年和Donna結婚，不久後兩人的生活又加入了第三人，也就是寶貝女兒Mila，Mila在周歲禮時表現活潑，絲毫不怕陌生人，拍照時還會對鏡頭笑，讓柯有倫十分驕傲。回憶起已逝的父親，也有感而發道，「放心啦！我們一家人到現在都很好，如果你在的話，你會非常驕傲，我們真的都很想念他」，相信在天上的柯爸爸看到兒子如此幸福，也會感到欣慰的。