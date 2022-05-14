陳時中表示，將朝確診者發病3日內投藥的方向努力。（林周義攝）

不甩柯侯「快篩陽即確診」 陳時中：發病3天內投藥

新冠肺炎本土疫情延燒，中重症、死亡數都於13日創下單日新高。為確保染疫民眾及時用藥，避免病情惡化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，將努力在個案發病3天內提供口服抗病毒藥物，縮短給藥時間。

陳時中今出席食藥署國家級實驗大樓開工動土儀式前，針對地方首長呼籲「快篩陽視同確診」一事表示，居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類人的陽性率較高，但在完全不相干的人身上，陽性相符度又相對低。他強調，上述3類人的風險對專家而言幾乎等同，「這和一般人不太一樣，可能要稍微分辨一下」。

針對台北市長柯文哲不滿陳時中對於快篩陽就給藥的回應，陳時中說，昨天已解釋過，一般給藥的時候，要注意適應症、是否符合需求，也要注意是否有副作用。藥品這東西必須利大於弊，現階段要解決的是時間會不會拖太久，並兼顧正確用藥。

根據中央流行疫情指揮中心公布的適應症，目前2款口服抗病毒藥物輝瑞「Paxlovid」、默沙東「莫納皮拉韋」，適用對象均為未使用氧氣、發病5天內，且具有癌症、慢性腎病等風險因子的感染者。

為確保民眾及時用藥，陳時中今也宣布，要做好快速給藥的綠色通道，「現在要求是5天，我們要努力朝3天內投藥」，保障民眾健康。