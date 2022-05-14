今天在大聯盟場上大都會以1：2不敵水手，本季起死回生的打擊火力陷入低迷，全場僅敲出5支安打拿下1分，讓先發王牌薛爾瑟(Max Scherzer)7局失1分好表現錯過勝投，目前他仍維持2.66的高水準自責分率，而水手的第二任投手席沃德(Paul Sewald)則拿下了勝投，史戴肯萊德(Drew Steckenrider)獲得救援成功。

Common Max Scherzer Success ✔️ pic.twitter.com/6wpXv1WaMm — SNY Mets (@SNY_Mets) May 14, 2022

薛爾瑟本季轉往大都會，在「地表最強投」狄葛朗(Jacob deGrom)受傷情況下他扛起重任，目前也繳出高水準的成績，不過前場比賽他吞下敗投，被敲了10支安打，但今天再次重拾強投身手，主投7局僅被敲3安打失1分，有6次三振、2次保送，在1、2、3、6局演出三上三下，於第4局失掉分數，當時他先投出觸身球，隨後遭到連續安打。

而如此優異表現卻無緣勝投，因為大都會今天打線徹底熄火，陣中王牌游擊手林鐸(Francisco Lindor)首局靠犧牲打拿下首分，此局大都會敲出2支安打還選到保送，已經是今天火力最兇猛的一局，此外在2、3、5、7局都有安打和選到保送上壘，但就是無法再添分數，反倒投手史密斯(Drew Smith)在8局又失了1分，讓球隊處於落後局面。

此戰雙方形成投手戰，兩隊加總只敲出9支安打，大都會中外野手尼莫(Brandon Nimmo)3打數2安打、捕手尼多(Tomas Nido)2打數1安打較為突出，水手攻勢分散，一壘手佛蘭斯(Ty France)、左外野手溫克(Jesse Winker)3打數1安打，游擊手克勞佛(J.P. Crawford)和三壘手蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)都是4打數1安打，輕鬆擊退強權大都會。