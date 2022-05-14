受到梅雨鋒面過境影響，各地天氣不穩定，海線地區瓜農冒雨忙於收成西瓜，以免造成嚴重的「水傷」。農業局今天提醒農友落實農作物災害防範措施，包括儘速採收、加強枝幹枝條固定、檢視生產設施結構安全及注意田區作業安全；後續若不幸發生災情可依規申請救助。

中央氣象局預報梅雨鋒面即日起至5月16日影響台灣，西部天氣不穩定，14、15日易有短延時強降雨，16日有陣雨或雷雨恐有局部大雨發生。

海線地區包括清水、龍井、大肚等地，目前正值西瓜、葉菜收穫期，農業局今天提醒農民應儘速採收減少損失並妥善貯藏，再配合市場需求供貨；其他正值結果期的水果及生育期的瓜果類蔬菜等，應加強枝幹枝條固定，以防大雨植株倒伏。

農業局強調，已通報各區公所密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

梅雨強降雨水傷