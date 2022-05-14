Twitch 強檔不斷，眾多實況主將再次集合進行競技！Twitch 本次採用了觀眾們熱愛的 Speedrun 賽事制度，邀請 crazyfacetw、小香、麻衣まい 等多名實況主，來到由 Devolver Digital 發行、Flying Wild Hog 和 Leonard Menchiari 合作開發的電影級武士冒險遊戲《幽冥旅程（Trek to Yomi）》，在令人震顫的幽靜黃泉世界中，挑戰最速通關紀錄！

《幽冥旅程 Trek to Yomi》Speedrun Challenge 將於 5 月 13 日開始，為期一個禮拜。在這一週內，實況主們可自由地、不限次數進行練習與挑戰，在《幽冥旅程》中跨越生死交界、戰勝手持薙刀的兇猛惡鬼後即算通關。

能夠在這一趟黃泉旅途上沿路的刀光劍影之中，最快速征服魑魅魍魎的勇猛武士們，將能獲得最速跑者的榮譽和大量的訂閱、小奇點獎勵。陪伴著武士的忠實支持者們，將有機會獲得贈送的訂閱福利，共享成為「黃泉の最速跑者」的這份榮譽！

在《幽冥旅程》中，年少的武士宏樹為了守護摯愛與村落的子民，不惜跨越生死的交界，一探黃泉之途。遊戲採用電影般的運鏡手法，在優美的音樂與美術表現中，你將化身為日本封建時期的武士，透過短兵相接、刀刃以對的對峙，完成宏樹與亡師之間的誓言。

《幽冥旅程 Trek to Yomi》Speedrun Challenge 將於 5 月 13 日進行至 5 月 20 日，包含 crazyfacetw、小香、麻衣まい 以及 可7 等共數十名實況主都將共襄盛舉，在 Devolver Digital 所獻上史詩般、如畫般的《幽冥旅程》中，挑戰成為最速制霸黃泉的勇者！