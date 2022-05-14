輕症或無症狀確診者居家照護，一名女網友上周日確診以後，便待在家隔離，出現的症狀都很輕，也很快就消失了，而在家隔離的生活讓她大呼是「夢幻7＋7」，除了每天睡到自然醒也不會有人吵，家人還會幫忙準備三餐與下午茶，引發網友熱烈討論。

一名女網友日前在Dcard上發文說，上周六她快篩陽性，隔天PCR陽性確診，出現的症狀都很輕微，第一天微燒，吃過普拿疼以後就退燒了；第二天開始流鼻水，這比較麻煩，因為後來就開始微微鼻塞；第三天乾咳，但次數很少，也都沒有痰；第四天基本上就沒有症狀了，乾咳也減少到一天2至3次。

女網友感嘆地說，她可能上輩子做了很多好事，確診以後每天關在房間裡面，都可以睡到中午12點也不會有人來吵她，三餐家人都會幫忙準備好，放在房間門口，還有下午茶點心可以吃，房間裡面也堆滿了各式各樣的零食，簡直是如夢般的7＋7。

確診居家照護，家人幫忙準備三餐。（圖／翻攝自Dcard）

確診在家還有下午茶。（圖／翻攝自Dcard）

女網友透露，公司打關切電話來的時候都說「你精神也太好了吧！ 」甚至還會開玩笑說，你立刻給我回來上班。

女網友也補充說，家裡有兩間衛浴，她確診以後家裡，其中一間就給她單獨使用，每天用餐完的餐具，她都會自己去廁所清洗；髒衣服的部分，她大約3天會洗一次，都是趁著半夜家睡覺以後，離開房間洗的，洗衣服的時候會加很多消毒水，洗完後會拿酒精消毒所到之處，走道與房間門把也不例外。

貼文引起網友討論，「家人真的好暖，我很怕如果一旦發生的話，成為家人的負擔」、「你是幸福的孩子」、「確診以後，每天都過著小廢物的生活，吃飽睡、睡飽吃」、「不幸中的小確幸」、「會不會解隔離後暴肥」、「我也是幸福的人，隔離的日子三餐都準時送達，有這樣的家人是此生最幸運的事，還可以睡好睡滿，一度想繼續隔離（開玩笑）」、「好像是在坐月子，真好」。