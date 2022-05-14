中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友13日晚間發文，對北京本輪疫情做出最新研判，並回應民眾關切問題，表示許多人擔心北京出現類似於香港、上海的規模化疫情。但他認為從3個方面來看，北京這波疫情演變出規模化疫情的可能性非常小，強調疫情變化與發展速度，雖然受病毒的生物性特徵影響，但更是由防控措施的力道和速度所決定。

具體方面，吳尊友分析北京是從3個方面來響應抗疫。第一是居安思危、提前準備。在今年3月時，北京市已自問香港、吉林和上海都出現規模化疫情，這種情況會不會發生在北京？是否有什麼客觀、可測量的預警指標？應該說北京是有充分準備的。

第二是措施果斷、迅速有力。吳尊友指出，在4月北京出現幾條傳播鏈，有疫情抬頭苗頭時就果斷出手，落實以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為主要手段的新冠疫情防控綜合性措施。同時及時採取封控、隔離、居家辦公等措施，封堵病毒的主要傳播管道，控制病毒傳播擴散。

第三是數據真實、規模可控。他表示，北京市每天公佈的疫情資料中，不僅報告每天新發現感染者人數、確診病例和無症狀感染者人數，還公佈每天核酸檢測混合管的陽性數。而北京市公布檢測結果，將把疫情資訊與社會分享提前一步，體現北京市對控制疫情的信心。

據《北京日報》引述吳尊友說，實際上，每天向社會公佈的新增感染者人數，並不能算「疫情」，認為受到檢測措施的影響非常大。每日新增數，是由疫情和防治措施效果2個因素決定，不能簡單地從這個報告數研判疫情，既要看這些新增感染者數據，更要看這些資料是怎麼產生的，例如篩查了多少人，新感染者是來自管控人員，還是社區非管控人員等。