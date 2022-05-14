綜觀本周芝加哥穀物期貨漲跌互見，大豆期市走勢偏弱，一度跌至五周低點，主要因對美國天氣轉暖加快了播種進度，抵銷了對大豆種植面積增加和玉米播種面積進一步減產的擔憂，玉米及小麥走勢相對平穩，因烏俄戰爭加劇供應擔憂，擾亂了供應國黑海的運輸。

大豆期市本周走勢偏弱，周一(5/09)一度跌至五周低點，因美國天氣轉暖加快了播種進度，抵銷了對大豆種植面積增加和玉米播種面積進一步減產的擔憂，周二(5/10)及周三(5/11)大豆期貨連兩日上漲，因交易員在美國作物數據發布前一天對全球供應量擔憂，加上巴西大豆收穫工作進入尾聲，阿根廷收穫進入高峰期。

受乾旱天氣影響，南美大豆減產已成定局，且南美大豆出口量料減少，有利好美國大豆出口但受疫情影響，市場擔憂中國大豆需求下滑，也對美豆價格不利，而當前全球大豆供應仍然偏緊，加上地緣政治和天氣不確定性風險較大，預計美豆價格底部仍有較強支撐，截至週四(5/12) 5月大豆收漲0.4%，買盤交易相對活躍，因美國農業部發佈利多的5月份供需報告。

玉米期市本周先抑後揚，因為中西部地區天氣改善加快春播進度， 加上國際原油期貨下挫拖累，致上周五(5/06)及本周一(5/09)連兩日下滑2.4%，但美國玉米播種進度依然落後，加上俄烏衝突繼續中斷烏克蘭玉米出口，因此提振美國玉米出口前景，對美玉價格提供利多消息，令周二(5/10)及周三(5/11)連兩日反彈上揚2.26%，截至周四(5/12) 5月玉米收漲0.4%，受小麥大幅攀升支撐，加上玉米產量資料低於預期，提振玉米價格。

小麥期市本周呈小幅振盪微揚，因冬小麥產區迎來有利降雨，令周一(5/9)收跌，但周一(5/09)盤後美國農業部發佈的作物週報顯示，截至5月8日，美國冬小麥優良率為29%，高於一周前的27%，周二(5/10)及周三(5/11)上漲，因乾燥天氣威脅全球供應，交易商指出，美國、印度和法國等小麥主產國天氣乾燥，威脅小麥單產潛力，繼續提振小麥市場看漲人氣，截至周四(5/12) 5月小麥收漲5.9%，較上周同期漲7.16%，因為美國農業部發佈利多的5月份供需報告。

本周影響價格波動品項有: (20220506~20220512)

(5/12)5月小麥漲65.75美分，報1174.5美分，較上周同期比漲7.16%。

(5/12)5月玉米漲11.25美分，報813.5美分，連四日走揚3.7%。 (5/12)5月大豆漲10美分，報1660.25美分，連三日走揚2.42%。 (5/12)5月豆粉跌1.2美元，報399.4美元，較上周同期跌6.44%。 (5/12)5月豆油跌0.93美分，報88.52美分。(編輯：倪淑茹)(商品行情網）