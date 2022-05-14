南韓人氣Youtuber李根大尉，過去曾是海軍特戰隊(UDT)一員，經常在網路上分享軍事相關資訊，頻道擁有近80萬的超高追蹤數，烏俄戰爭開打後，他不顧南韓政府反對加入軍隊，之後就頻傳戰死謠言，不過隨即被他家人否認，13日他接受韓媒訪問，表示自己還在烏克蘭戰鬥，出發前抱著可能戰死的覺悟，只買了單程機票。

南韓網紅「李根大尉」13日接受南韓SBS新聞獨家採訪，被問到他這段日子傳出的各種謠言，包含戰死烏克蘭、抵達烏克蘭之後逃到波蘭、假拍戰爭片、在飯店吃早餐、逃避南韓教召、為了想紅才故意去烏克蘭等傳聞，李根首次親自澄清，他說「以上這些都是假消息」，自己還活著，持續在烏克蘭境內，還有被拍到在戰場作戰的照片。

南韓《護照法》規範公民近期不得前往烏克蘭，李根回國後可能遭到南韓法律懲處，記者問他為何要加入烏克蘭戰爭，李根表示，「我來這裡是冒著生命危險保衛烏克蘭免受入侵者的侵害。」李根認為自己有能力提供幫助，他無法放任不管，在道德層面是一種罪惡，所以選擇到前線，對於何時能返國，李根坦言自己也不知道，出發時他只買了單程機票，早已做好可能會戰死的覺悟。

網路上流傳一段影片，在烏克蘭前線影片看到一位與李根相似的士兵，李根承認「（影片）確實是我和我們隊上戰鬥中的模樣，當時我們正在執行解放伊爾平的作戰任務，當天和俄軍部隊展開激烈對抗，導致我方2員受傷。」

除了李根還有許多國家的志願軍加入，俄羅斯從多方位進攻烏克蘭，大部分俄軍聚集在烏克蘭南部與東部，他和南韓海軍特戰團搜索隊同袍抵達烏克蘭後，第一週負責組成多國特種作戰小組，小組內主要由美、英兩國有作戰經驗的人員組成，後來戰況激烈，南韓同袍退出，目前小組只剩他一個韓國成員。

採訪最後李根說，即使南韓以參戰烏克蘭為理由攻擊他，他也沒有辦法，他認為如果是正確的事情，他會盡所能保護無辜的人，即使國家會有討厭和譴責的聲浪，他仍為是個韓國人自豪。