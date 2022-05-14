十二生肖中，有哪些生肖是你人生的貴人，教會你一些美德、道理，或是與你一拍即合、非常懂你呢？《網易網站》運勢命理專欄公布12生肖命中註定的「貴人生肖」，遇到他們必定由窮轉富、財源廣進。

▍生肖鼠

生肖鼠的貴人有生肖龍、猴、牛，正所謂「鼠遇龍則興隆，鼠遇猴則封侯，鼠遇牛更牛氣」，因此現實生活中，屬鼠人多跟這三個生肖的人相處，必定會財源滾滾。

▍生肖牛

生肖牛的貴人有生肖鼠、蛇、雞，正所謂「牛遇鼠貴有福，牛遇蛇真有德，牛遇雞更大吉」，因此在現實生活中，屬牛人多跟這三個生肖的人在一起，運勢會有一定的提升。

▍生肖虎

生肖虎人的的貴人有生肖豬、狗、馬，此三個生肖天生與屬虎人互為福星，只要相處就能生財帶福，但蛇、猴、虎就是屬虎人的天定災星，在一起少有成功，多有破財。

▍生肖兔

生肖兔的貴人有生肖狗、羊、豬，此三個生肖與屬兔人性格相似，能互相理解，心意相通，默契十足，最適合結婚或在事業上合作。但雞、鼠、龍就是屬兔人的天定災星，相處再多也總是克，好運會越來越少。

▍生肖龍、蛇

生肖龍、蛇的貴人有生肖雞、牛。生肖龍和蛇命中皆帶財水，水遇木則更興，當遇到生肖牛、雞時，五行會產生旺木相的格局，因此彼此不僅個性相合，默契十足，更有相互招財納福之運，事業中有這樣的同事，必會升官發財。

▍生肖馬、羊、猴、狗

生肖馬、羊、猴、狗的貴人有生肖兔、豬。此四個生肖的人自信心爆棚，有時候會產生自負的心理，不懂得收斂。而生肖豬和兔的人，為人低調，與人坦誠相待，個性純樸，與他們性格形成互補，如果遇到這樣的貴人，可以幫助他們心智逐漸轉變成熟，從而事業有成、光宗耀祖，生活幸福美滿。

▍生肖雞、豬

生肖雞、豬的貴人有生肖羊、狗。此二個生肖的人，雖然財運爆棚，但是容易出現漏財的現象。但是生肖羊和狗的人，運勢非常好，如果可以和他們成為夥伴，不僅有很多共同的話題，而且可以相助扶持。如果可以得到生肖羊和狗的貴人，生肖雞、豬的事業發展迅速，還會升職加薪，好運連連。