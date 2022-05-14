蔡政府2020年8月宣布開放萊豬進口，行政院同年宣布地方自治條例訂有「 乙型受體素不能檢出」的規定無效，台北市等5議會聲請釋憲，昨憲法法庭判決合憲。行政院長蘇貞昌今表示，可見中央政府做的是對的，「我們感謝憲法法庭的判決，我們也會更嚴謹守護國人的食品健康」。

蘇貞昌今出席食藥署國家級實驗大樓開工動土儀式前，針對防疫政策表示，我們對於疫情的防範都用心用力，關於篩檢站，指揮中心為北北基桃這2天增加9處，而快篩實名制、超商的買氣都有趨緩，實名制的排隊也減少，可以看出供需穩定下來。

另外，蘇貞昌表示，口服抗病毒要藥也已購足70萬， 藥品事涉國人的生命健康，要非常慎重，經過醫師評量，我們也盡量縮短流程，希望給民眾更大的方便。昨和總統開防疫會議，總統非常關心疫情變化和國人的需求，我們從從方方面面給總統了解，總統也給防疫團隊加油，鼓勵做到更好的服務。

針對美國總統拜登簽署法案，盼協助台灣取得世界衛生大會（WHA）觀察員身分，蘇貞昌表示，作為努力做好防疫的國家，台灣經驗受到國際重視，能參與WHA相關會議，不但是台灣應有的權益，也對國際有實質幫助，非常感謝友邦為我們發聲、幫忙。我們也看到總統和國安團隊的努力下，國際越來越重視台灣，會爭取更大的機會，為國際貢獻。

至於憲法法庭昨宣布萊豬釋憲案合憲，蘇貞昌說，可見中央政府做的是對的，台灣以經貿立國，應該要更有信心、遵守國際規範，同時依科學證據，並從各方面來保衛國人的健康，所以我們感謝法庭的判決，我們也會更嚴謹守護國人的食品健康。