上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波14日表示，隨著上海每日新增陽性感染者數量的逐步下降，截至13日止的上海市區兩級方艙醫院的在院人數已經下降到5萬人左右，只有最高峰在院人數的20％。因此方艙醫院已開始逐步調整。包含市級方艙已有一半休艙，之前規劃的288個學校改造方艙中，也有超過95％的點位不再使用，並展開清潔消殺和安全評估。
據觀察者網引述丁波說，在市級方艙層面，截至13日已有5家方艙實現了休艙。其中嘉定F1賽車場方艙、臨港2號滄海路方艙、崇明長興島方艙、金山天華路方艙從5月9日到13日先後實現休艙，加上之前在4月底休艙的嘉荷新苑方艙等共5家，占市級方艙數量的一半。
另外，國家會展中心方艙、新國際博覽中心方艙、臨港1號保稅區方艙、世博展覽館方艙、崇明花博復興館方艙等5處市級方艙仍在繼續運行。下一步將根據上海疫情發展情況，分為「逐步休艙」與「常態化保留」兩種類型進行調整；在區級層面，68家區級臨時中轉平台也已實現全部關停。
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