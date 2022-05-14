機車的左側車身損壞，女騎士與乘客受傷送醫。(民眾提供)

自小客車與機車擦撞肇事逃逸 警方調閱監視器以車牌追人

天雨路滑行車要小心！今天凌晨一時許，在梧棲區大仁路與中央路口，發生一輛自小客車與機車擦撞的意外，造成機車騎士及乘客受傷送醫，自小客車肇事後逃逸；受傷的女騎士家人今天於臉書「梧棲串起來」PO文，呼籲肇事的女駕駛出面處理，不管對錯？撞人跑了就是錯！警方正調閱路口監視器，以車牌追人。

警方調查，今天凌晨零時59分，在梧棲區大仁路與中央路口（閃光路口），1輛自小客貨沿大仁路西往東行駛，與楊女騎乘重機車，沿中央路南往北行駛；自小客車頭與機車左側發生碰撞，造成楊女與女乘客受傷送醫，自小客車肇事後逃逸，並未等候警方前來處理。

民眾今天於「梧棲串起來」po文，「凌晨一點多在大仁路與中央路口撞上兩個小女生的小姐，請妳出面處理，因為妳已經涉嫌肇逃，今天不管對錯，撞人跑了就是錯，還罵人，天理何在？希望妳盡快出來，不要搞的難看，其中一個是我姪女，她的腳被妳撞斷了，最惡質的是，看到她們倒在地上，沒幫忙叫救護車就算了，還說撞壞妳的車，等妳修理好要找她們算？」

警方指出，受傷女騎士的經酒測值為0，警方正調閱路口監視器畫面，以車號來追肇事者，由安寧所及梧棲交通小隊依規定處理，目前已掌握肇事車輛號牌，積極查處駕駛到案。全案正由警方進一步釐清肇事責任中。