台北市長照機構爆發院內群聚感染，浩然敬老院截至5月13日止，累計7名長輩送醫治療、3名長輩死亡、67名長輩確診後於院內居家照護，由北市聯醫陽明院區每日進行視訊診療。

台北市社會局表示，一接獲確診通報後，立即依照防疫指引啟動分艙分流。浩然敬老院院長童富泉指出，院內於4月23日發生第一起工作人員染疫後，便針對該員工的照護區域，密切留意長輩身體狀況；5月1日發生第一起院民感染，因疫情傳播速度太快，就算依照防疫指引，仍不敵病毒擴散。

童富泉說，浩然敬老院已盡量衝高新冠疫苗接種率，工作人員完整打3劑的比例為99.01%，院民則是89.41%，打完2劑的也有92.35%。

浩然敬老院在5月6日、13日安排專業感控師進行防疫感控措施，安排最短時間內投藥。童富泉說，5月5日經衛福部醫療應變組開會後，決議快篩陽性即可投藥治療，目前在敬老院內確診、進行居家治療的67名長輩，全數投以口服抗病毒藥物。

敬老院工作人員也陸續確診，目前共有23名無症狀或輕症的人提前返工，院內一律採行「確診員工有症狀回家隔離，無症狀依其意願返工支援」。