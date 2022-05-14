大雨升級豪雨特報 全台這縣市率先警戒 11:232022/05/14 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留鋒面發威，中央氣象局今早針對15縣市發布大雨特報，稍早特報升級為豪雨特報，局部地區易有短延時強降雨機率。 氣象局表示，今台南有局部大雨或豪雨發生，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風。 孵蛋破局 台南小巨蛋預定地淪荒地 梅雨鋒面逼近！ 全台連三天迎豪雨 北台灣低溫剩16度 #大雨特報 #豪雨特報 #台南 #滯留鋒 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南北部物流人力吃緊 鳳梨運銷卡卡 04:102022/05/12 地方新聞 滯留鋒今起「共存」4天 暴雨炸全台 氣溫大降 07:192022/05/13 生活 台南超跑男吸金數億落跑 夜店狂撒鈔裝闊已70人報案 12:232022/05/12 社會 台南火車站爆男子入侵軌道區 民眾嚇壞 21:392022/05/12 社會 黃偉哲視察台86線「這項工程」 18:092022/05/13 區域情報-台南 首波梅雨鋒面報到 雨彈炸4天 低溫探16度 07:512022/05/12 生活 看屋筆記：台南安平區誠美拾光(個案＋價格分析) 09:002022/05/14 建案開箱-台南 梅雨季鋒面開炸前夕 大雨特報來了！11縣市警戒 13:332022/05/12 生活 雨帶罩全台 15縣市大雨特報 劇烈天氣亂炸 07:462022/05/14 生活 台南加碼1千元 65歲以上長者今年重陽可領2千元 14:152022/05/12 生活 抓到了！台南超跑男吸金數億落跑 躲北市知名飯店遭逮 09:522022/05/13 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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