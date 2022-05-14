滯留鋒面發威，中央氣象局今早針對15縣市發布大雨特報，稍早特報升級為豪雨特報，局部地區易有短延時強降雨機率。

氣象局表示，今台南有局部大雨或豪雨發生，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風。